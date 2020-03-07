Ліга 1: Марсель втратив перемогу над Ам’єном у доданий час, матч ПСЖ перенесли через загрозу коронавірусу

У матчі 28-го туру французької першості Ам’єн на виїзді вирвав нічию у Марселя. Рахунок та звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Франції, 28 тур

Марсель – Ам’єн – 2:2

Голи: Сансон, 45+1, Пайє, 57 – Гірассі, 82 (пен.), Годдос, 90+6

Гравцям Марселя заборонили святкувати голи обіймами

28-й тур Ліги 1 у п’ятницю відкривали друга і передостання команди чемпіонату. Підопічні Андре Віллаш-Боаша впевнено контролювали хід поєдинку, володіли територіальною і ігровою перевагою, однак ніяк не могли розпакувати ворота відвертого аутсайдера турніру. Зрештою, вже у доданий до першого тайму час півзахисник "біло-голубих" Морган Сансон отримав м’яч недалеко від центру поля, накрутив кількох захисників і, дійшовши до лінії штрафного майданчика, потужно пробив повз голкіпера.

Після відпочинку провансальці подвоїли свою перевагу:півзахисник збірної Франції Дімітрі Пайє продемонстрував чудові індивідуальні дії і, пройшовши на швидкості кількох захисників, завдав потужного удару. М’яч, влучивши у стегн захиснику Ам’єна, дезорієнтував голкіпера і, змінивши траєкторію, полетів у кут воріт.

Під кінець матчу Ам’єн зумів відквитати один гол: Жордан Амаві збив суперника у власному штрафному майданчику і івуарійський форвард гостей Сехру Гірассі з точки впевнено розвів по різних кутах м’яч і голкіпера господарів. Згодом Орельєн Шеджу міг відновлювати статус-кво, однак круглий після його удару влучив у поперечину. На шостій доданій хвилині іранський нападник Саман Годдос замкнув прострільну передачу і вирвав для своєї команди таку бажану нічию.

Як наслідок, Марсель з 56 очками посідає другу сходинку турнірної таблиці, Ам’єн з 23 пунктами залишився передостаннім.

До слова, матч лідера чемпіонату ПСЖ проти Страсбура, який було заплановано на 7 березня, не відбудеться – поєдинок перенесли через загрозу коронавірусу.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ФРАНЦІЇ