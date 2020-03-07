Лига 1, матчи субботы: Ницца благодаря дублю Дольберга вырвала победу в матче с Монако, Тулуза снова проиграла

В чемпионате Франции состоялись субботние матчи 28 тура. Результаты матчей узнавайте на "Футбол 24".

Чемпионат Франции, 28 тур

Ницца – Монако – 2:1

Голы: Дольберг, 59, 90+3 – Бен-Йеддер, 32

Удаление: Йоветич (Монако)

Дижон – Тулуза – 2:1

Голы: Мендиль, 40, Агер, 53 – Боисгар, 41

Анже – Нант – 2:0

Голы: Бобичон, 48, Томас, 53

Метц – Ним – 2:1

Голы: Нгует, 7, Бойе, 81 – До, 49

Реймс – Брест –1:0

Гол: Туре, 37

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В центральном матче игрового дня Монако приехал в гости к команде Патрика Виейра. Для обеих команд этот матч был очень важным в борьбе за место в еврокубках, поэтому на первых минутах соперники действовали осторожно. Раскрыл игру гол гостей на 32 минуте: Бакайоко замечательным разрезным пасом вывел Бен-Йеддера один на один с голкипером, и форвард сборной Франции забил свой 17 гол в текущем чемпионате.

После перерыва Ницца начала действовать смелее и на 59 минуте провела результативную атаку – после навеса Унаса с правого фланга Дольберг эффектно подправил мяч мимо голкипера монегасков.

На последних минутах Йоветич едва не сломал Лусамбу, за что получил красную карточку. Хозяева большими силами пошли вперед и вырвали победу. Героем Ниццы стал Дольберг, который в компенсированное время эффектно переправил мяч в ближний угол ворот Монако после прострела Ваге.

Благодаря этой победе Ницца обошла Монако в турнирной таблице – команда Виейра поднялась на 6 место. До зоны Лиги чемпионов – 6 очков.

Победный гол Дольберга:

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