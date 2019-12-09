Ліга 1: Марсель здобув вольову перемогу над Бордо та закріпився на другій сходинці, Сент-Етьєн поступився Реймсу

Відбулись завершальні матчі 17-го туру чемпіонату Франції. Читайте звіт про матчі на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Франції 2019/20, 17-й тур

Реймс – Сент-Етьєн – 3:1

Голи: Одін, 10, Діа, 67, Думбія, 90+2 – Амума, 59

Нант – Діжон – 1:0

Гол: Бла, 73

Марсель – Бордо – 3:1

Голи: Амаві, 48, Сансон, 60, Радоньїч, 90+2 – Адлі, 31

Реймс вдома переграв суперника Олександрії в Лізі Європи Сент-Етьєн. Одін відкрив рахунок на 10 хвилині, але по перерві Амума вирівняв становище. Втім, це тривало недовго: Діа через 8 хвилин вивів Реймс вперед, а Думбія в компенсований час поставив крапку в матчі. Нант мінімально переграв Діжон, єдиний гол на рахунку Бла всередині другого тайму.

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Марсель вдома впевнено переграв Бордо. Жирондинці першими відкрили рахунок в поєдинку – відзначився Адлі. Одразу по перерві Амаві зробив рахунок нічийним, а за 12 хвилин Сансон вивів Марсель вперед. Крапку в матчі поставив Радоньїч в компенсований час.

Таким чином, Марсель набрав 34 очки та закріпився на другій сходинці, Бордо з 26 пунктами лишився на 5 позиції. Реймс завдяки своїй перемозі набрав 24 залікових бали, піднявся на 9 сходинку і наздогнав Сент-Етьєн, який з 25 очками залишився на 8 місці. Нант набрав 26 пунктів та перебуває на 6 позиції, Діжон з 16 балами перебуває поруч із зоною вильоту.

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