Ліга 1: ПСЖ завдяки голам зіркового тріо обіграв Монпельє

Лідер чемпіонату Франції ПСЖ здобув виїзну перемогу над Монпельє у 17-му турі Ліги 1.

Чемпіонат Франції, 17-й тур, матчі суботи

Монпельє – ПСЖ – 1:3

Голи: Паредес, 41, у свої ворота – Неймар, 74, Мбаппе, 76, Ікарді, 81.

Вилучення: Педру Мендеш.

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Господарі грамотно оборонялися протягом першого тайму, а на 41-й хвилині здивували зіркових гостей. Кутовий Монпельє призвів до автоголу Паредеса – м'яч зрикошетив від голови аргентинця і захопив зненацька Наваса. Перевага практично у всіх компонентах гри дозволила ПСЖ зламати опір непоступливого суперника. На 73-й хвилині червону картку отримав Педру Медеш, а Неймар красивим ударом зі штрафного зрівняв рахунок. Вже через 2 хвилини ПСЖ вийшов вперед – Неймар відпасував на Мбаппе, який увірвався до штрафного майданчика з лівого флангу і завдав точного удару. Добив господарів Мауро Ікарді. Аргентинець ефектним ударом завершив швидку атаку парижан. Команда Томаса Тухеля продовжує лідирувати в турнірній таблиці Ліги 1, випереджаючи Марсель на 8 очок.

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