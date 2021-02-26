Хорхе Сампаолі став новим головним тренером Марселя, повідомляє офіційний сайт клубу. Контракт з 60-річним фахівцем підписаний до 2023 року.

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На тренерському містку "олімпійців" він замінив Андре Віллаш-Боаша, який пішов зі скандалом. Сам аргентинець нещодавно припинив співпрацю з Атлетіко Мінейро з власної ініціативи. У Сампаолі багатий тренерський досвід, але він, перш за все, відомий за роботою у Севільї та у збірній Аргентини, де працював з Ліонелем Мессі.

Зауважимо, Марсель призначив ще й нового президента клубу. Ним став Пабло Лонгорія, який з літа 2020-го працював спортивним директором у колективі.

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