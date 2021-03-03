Марсель назначил Сампаоли главным тренером и сменил президента

Ренн не смог справиться с натиском Лиона и уступил "ткачам". Единственный гол хозяев забил Ауар и позволил Лиона временно возглавить турнирную таблицу, пока матчи Лилля и ПСЖ еще не завершились.

Дижон потерпел очередное поражение и остался на дне таблицы, отставая от спасительной 17-й строчки на 12 очков. Сент-Этьен в родных стенах уступил Лансу.

В других поединках Анже на выезде одолел Метц, а Ницце удалось переиграть Ним.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ФРАНЦИИ