Лига 1: Лион победил Ренн и вырвался в лидеры, Ланс перестрелял Сент-Этьен, определился кандидат на вылет
22:32 - Читати українською
Состоялись поединки 28-го тура чемпионата Франции. Итоги матчей читайте на Футбол 24.
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Ренн не смог справиться с натиском Лиона и уступил "ткачам". Единственный гол хозяев забил Ауар и позволил Лиона временно возглавить турнирную таблицу, пока матчи Лилля и ПСЖ еще не завершились.
Дижон потерпел очередное поражение и остался на дне таблицы, отставая от спасительной 17-й строчки на 12 очков. Сент-Этьен в родных стенах уступил Лансу.
В других поединках Анже на выезде одолел Метц, а Ницце удалось переиграть Ним.
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