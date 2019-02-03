Ліга 1: Фабрегас дебютним голом перервав безвиграшну серію Монако у матчі проти Тулузи, фіаско Марселя

Відбулись чергові матчі 23-го туру чемпіонату Франції.

Чемпіонат Франції, 23-й тур

Монако – Тулуза – 2:1

Голи: Головін, 15, Фабрегас, 62 – Жульєн, 20

Анже – Діжон – 1:0

Гол: Баокен, 27

Ренн – Ам'єн – 1:0

Гол: Зеффан, 82

Реймс – Марсель – 2:1

Голи: Дінгом, 21, Сох, 68 – Нжьє, 86

Анрі підписав Фабрегаса всупереч бажанню керівництва Монако та погрожував лідерам команди

Вже на 15-й хвилині поєдинку Головін вивів Монако уперед, але перевага господарів тривала всього 5 хвилин. Після перерви рятувати ситуацію взявся зірковий новачок Монако Сеск Фабрегас. 31-річний хавбек голом здобув таку необхідну для його команди перемогу та перервав шестиматчеву безвиграшну серію.

Анже виявилось достатньо одного гола, щоб забрати три очки у матчі з Діжоном.

Недавній суперник Динамо у Лізі Європи Ренн виявився сильнішим за Ам'єн.

Марсель несподівано на виїзді поступився Реймсу. Господарі відзначились у першому таймі, але не закрились в обороні, а навпаки подвоїли перевагу в другому таймі. Гравців Марселя вистачило лише на гол престижу.