Ліга 1: Ліон втратив очки в грі проти Страсбура, Марсель обіграв Лілль

Відбулись чергові матчі 25-го туру чемпіонату Франції. Читайте звіт про матчі на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Франції 2019/20, 25-й тур

Ліон – Страсбур – 1:1

Голи: Траоре, 21 – Зохі, 42

Брест – Сент-Етьєн – 3:2

Голи: Ласн, 20, Шарбоньє, 38, Кардона, 43 – Буанга, 54, (пен.), Діоні, 69

Реймс – Ренн – 1:0

Гол: Ель Біляль Туре, 72, (пен.)

Лілль – Марсель – 1:2

Голи: Осімхен, 51, – Мандава, 66, (аг.), Бендетто, 69

Нереалізований пенальті: Ронж'є, 60

Ліон продовжив серію з невдалих поєдинків, не зумівши обіграти Страсбур. Бертран Траоре вивів "ткачів" вперед в першому таймі, але Зохі перед перервою вирівняв становище та встановив остаточний рахунок.

ПСЖ без Неймара і Мбаппе втратив очки у шаленому матчі камбеків – 17-річний захисник ледь не став героєм Парижа

А от Брест у результативному поєдинку обіграв Сент-Етьєн. Ще в першій половині господарі відзначились тричі зусиллями Ласна, Шарбоньє та Кардони. По перерві Буанга відіграв один м'яч, реалізувавши пенальті, а Діоні зробив різницю мінімальною, проте на більше Сент-Етьєн не спромігся. Брест мінімально обіграв Ренн, єдиний гол забив Ель Біляль Туре, забивши з одинадцятиметрового.

У центральному поєдинку туру Марсель вирвав перемогу в Лілля. "Доги" повели у рахунку на самому початку другої половини завдяки голу Осімхена. Втім, Марсель видав неймовірний відрізок часу з 60 по 70 хвилини, коли примудрився заробити та нереалізувати пенальті (Ронж'є), змусити Мандава зрізати м'яч у свої ворота та вийти вперед завдяки голу Бендетто. Цей забитий м'яч став вирішальним у цій зустрічі.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ФРАНЦІЇ