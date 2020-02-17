Лига 1: Лион потерял очки в игре против Страсбура, Марсель обыграл Лилль

Состоялись очередные матчи 25-го тура чемпионата Франции. Читайте отчет о матче на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Франции 2019/20, 25-й тур

Лион – Страсбур – 1:1

Голы: Траоре, 21 – Зохи, 42

Брест – Сент-Этьен – 3:2

Голы: Ласн, 20, Шарбонье, 38, Кардона, 43 – Буанга, 54, (пен.), Диони, 69

Реймс – Ренн – 1:0

Гол: Эль Биляль Туре, 72, (пен.)

Лилль – Марсель – 1:2

Голы: Осимхен, 51, – Мандава, 66, (аг.), Бендетто, 69

Нереализованный пенальти: Ронжье, 60

Лион продолжил серию из неудачных поединков, не сумев обыграть Страсбур. Бертран Траоре вывел "ткачей" вперед в первом тайме, но Зохи перед перерывом выровнял положение и установил окончательный счет.

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А вот Брест в результативном поединке обыграл Сент-Этьен. Еще в первой половине хозяева отличились трижды усилиями Ласна, Шарбонье и Кардона. После перерыва Буанга отыграл один мяч, реализовав пенальти, а Дионе сделал разницу минимальной, однако на большее Сент-Этьен не смог. Брест минимально обыграл Ренн, единственный гол забил Эль Биляль Туре, забив с одиннадцатиметрового.

В центральном поединке тура Марсель вырвал победу в Лилля. "Доги" повели в счете в самом начале второй половины благодаря голу Осимхена. Впрочем, Марсель выдал невероятный отрезок времени с 60 по 70 минуты, когда умудрился заработать и нереализовать пенальти (Ронжье), заставить Мандава срезать мяч в свои ворота и выйти вперед благодаря голу Бендетто. Этот забитый мяч стал решающим в этой встрече.

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