ПСЖ без Неймара і Мбаппе втратив очки у шаленому матчі камбеків – 17-річний захисник ледь не став героєм Парижа

Суботня програма 25 туру чемпіонату Франції розпочалася з перестрілки між Ам'єном і ПСЖ (4:4).

Ліга 1, 25 тур

Ам'єн – ПСЖ – 4:4

Голи: Гірассі, 5, 90+1, Какута, 29, Діабате, 40 – Еррера, 45, Куассі, 60, 65, Ікарді, 74

Господарі шокували чинних чемпіонів, оформивши три голи за 40 хвилин першого тайму. Особливо провалювався центр захисту парижан, який дозволяв гравцям Ам'єна розстрілювати Навас з меж карного майданчика. Якщо невпевнену гру 17-річного Н'янзу Куассі ще можна списати на нестачу досвіду, то капітану Тьягу Сілві явно варто хвилюватися щодо своєї форми.

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Надії на камбек ПСЖ відродились перед свистком на перерву – Андер Еррера замкнув дальню стійку після подачі кутового. ам'єн не засвоїв урок, і хаос після стандартів продовжився. Юний Куассі просто домінував на "другому поверсі". Дві однакові подачі з кутового на 17-річного оборонця, помилки голкіпера на виходах, і на табло світиться рахунок 3:3.

Команді Тухеля цього було замало, і через 20 хвилин Ікарді забив четвертий м'яч. Здавалося, що перемога вже нікуди не дінеться, однак Ам'єн знайшов сили відповісти. Гірассі розпочав це божевілля, він же його і закінчив у компенсований час – 4:4. Нічия не надто вплинула на лідерські позиції ПСЖ в чемпіонаті, натомість Ам'єн залишився у зоні вильоту – 19 місце.

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