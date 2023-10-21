Франція, 9 тур

ПСЖ – Страсбур – 3:0

Голи: Мбаппе, 10 (п), Солер, 31, Руїс, 77

Кіліан Мбаппе класно відіграв за збірну, але у чотирьох попередній матчах за клуб результативними діями не відзначався. "Суха" серія головної зірки ПСЖ перервалася вже на 10-й хвилині матчу зі Страсбуром. Рамуш заробив пенальті, який впевнено реалізував Кіліан.

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Пізніше Мбаппе оформив перший у цьому сезоні асист на клубному рівні. Француз класно розібрався з кількома суперниками і викотив під удар Солеру. Ефектну крапку поставив Фабіан Руїс, який відзначився після низки помилок захисників. Цього вистачило, щоб перемогти і бодай ситуативно піднятися на перше місце турнірної таблиці Ліги 1.

Страсбур програв третій матч поспіль і поки залишається 12-м. Едуард Соболь знову просидів весь матч на лаві запасних ельзасців. У нинішньому сезоні українець не зіграв за свій клуб жодної хвилини.