Ліга 1, 7-й тур

Страсбур – Ліон – 2:3

Голи: Діалло, 44, Аолу, 55 – Кадевер, 12, Екамбі, 25, 42

Анже – Метц – 1:1

Голи: Мангані, 38 (пен) – Нгетте, 39

Монако – Монпельє – 1:1

Голи: Бен-Єддер, 70 (пен) – Мавідіді, 51

Нант – Брест – 3:1

Голи: Коло, 16, Бла, 30, Бамба, 79 – Февр, 68

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Ліон у напруженому матчі зумів втримати перемогу над Страсбуром на виїзді. Гості розпочали зустріч дуже агресивно – вже на 12 хвилині "ліонські хлопчиська" вийшли вперед, а до свистка на перерву вели у рахунку 3:1. У другому таймі картина гри дещо змінилась, а тому господарі відзначились вже на початку другої 45-хвилинки. Загалом, Страсбур мав перевагу над Ліоном за ударами по воротах, проте голкіпер гостей вдало рятував команду. Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Ліона з рахунком 3:2. Цікаво, що три асисти записав на свій рахунок Мемфіс Депай.

Анже приймав Метц на своєму полі. Команди були обережними на початку зустрічі, проте вже до кінця першого тайму обмінялись забитими м'ячами і пішли на 15 хвилин відпочинку за нічийного рахунку. У другій частині поєдинку Анже та Метц намагались вигризти перемогу, проте це нікому так і не вдалось.

Монако та Монпельє видали сухий перший тайм, хоча гол "червоно-білих" було скасовано після перегляду VAR. По перерві гра була яскравіша, а команди відзначились по одному м'ячу – теж результативна нічия.

Нант впевнено переграв Брест на своєму полі. Вже після першого тайму господарі вели в рахунку з різницею у два м'ячі. По перерві тренер Бреста зробив кілька замін і команді все ж вдалось відквитати один м'яч. Але не більше. Вже за кілька хвилин Нант втретє результативно відзначився, а фінальний свисток зафіксував перемогу 3:1 на користь господарів.

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