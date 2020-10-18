Ліга 1, 7 тур

Реймс – Лор'ян – 1:3

Голи: Кассама, 15 – Амель, 61, Вісса, 65 (пен.), Моффі, 80

Вилучення: Кассама, 70, Доніс, 90 (обидва – Реймс)

Марсель – Бордо – 3:1

Голи: Товен, 5, Амаві, 54, Пабло, 64 (аг) – Маджа, 83

Нереалізований пенальті: Товен, 14

Реймс дуже вдало розпочав поєдинок з Лор'яном, але підсумок поєдинку був для "червоно-білих" невтішним. Гості за двадцять хвилин другого тайму відігралися і вийшли вперед. Кассама отримав пряму червону картку, перетворившись з героя на антигероя. Під завісу Моффі добив суперника, а друге вилучення у складі Реймса вже ні на що не впливало.

Поєдинок Марселя та Бордо завершився з таким самим рахунком, але вже на користь господаря. Товен хутко вивів провансальців вперед, а потім програв пенальтійну дуель голкіперу. Марсель не робив з цього проблеми і в другому таймі просто "зім'яв" команду Гассе. Бордо відповів лише голом престижу Маджа.

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