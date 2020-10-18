Лига 1, 7-й тур

Страсбур – Лион – 2:3

Голы: Диалло, 44, Аолу, 55 – Кадевер, 12 Екамби, 25, 42

Анже – Метц – 1:1

Голы: Мангани, 38 (пен) – Нгетте, 39

Монако – Монпелье – 1:1

Голы: Бен-Еддер, 70 (пен) – Мавидиди, 51

Нант – Брест – 3:1

Голы: Коло, 16, Бла, 30, Бамба, 79 – Февр, 68

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Лион в напряженном матче сумел удержать победу над Страсбуром на выезде. Гости начали встречу очень агрессивно – уже на 12 минуте "лионские мальчишки" вышли вперед, а к перерыву вели в счете 3:1. Во втором тайме картина игры несколько изменилась, поэтому хозяева отличились уже в начале второй 45-минутки. В общем, Страсбур имел преимущество над Лионом по ударам по воротам, однако голкипер гостей удачно спасал команду. Финальный свисток зафиксировал минимальную победу Лиона со счетом 3:2. Интересно, что три ассиста записал на свой счет Мемфис Депай.

Анже принимал Метц на своем поле. Команды были осторожными в начале встречи, однако уже к концу первого тайма обменялись забитыми мячами и пошли на 15 минут отдыха при ничейном счете. Во второй части поединка Анже и Метц пытались вырвать победу, однако это никому так и не удалось.

Монако и Монпелье выдали сухой первый тайм, хотя гол "красно-белых" было отменен после просмотра VAR. После перерыва игра была ярче, а команды отличились по одному мячу – тоже результативная ничья.

Нант уверенно переиграл Брест на своем поле. Уже после первого тайма хозяева вели в счете с разницей в два мяча. После перерыва тренер Бреста сделал несколько замен и команде все же удалось отквитать один мяч. Но не больше. Уже через несколько минут Нант третий раз результативно отметился, а финальный свисток зафиксировал победу 3:1 в пользу хозяев.

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