"Чи будемо ми ніяково почуватись, граючи з Едінсоном Кавані? Зовсім ні.

Кавані поділився очікуванням від битви з ПСЖ в Лізі чемпіонів

Він зараз в іншій команді, бажаю йому всього найкращого. Будемо грати проти нього і постараємося його обіграти", – коротко цитує слова Кіліана Мбаппе Get French Football News.

Зауважимо, що екс-партнер француза виступає за "червоних дияволів", куди перебрався нещодавно. Вже у вівторок, 20 жовтня, колишні одноклубники Мбаппе та Кавані зустрінуться у матчі Ліги чемпіонів ПСЖ – Манчестер Юнайтед. Початок о 22:00.

ПСЖ був суперклубом задовго до ери шейхів – фанати саботують Неймара і Мбаппе та назвали легендою скромного ремісника