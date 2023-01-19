Кубок Англії, 1/32 фіналу, повторний матч

Лідс – Кардіфф – 5:2 (перший матч – 2:2)

Голи: Ньйонто, 1, 36, Родріго, 34, Бемфорд, 71, 76 – Робінсон, 84, 90+3 (пен.)

Аутсайдер Чемпіоншипу в рідних стінах розгубив перевагу 2:0 і поплатився. Лідс врятувався, а сьогодні взагалі не залишив мокрого місця від Кардіффа.

WHAT A START FOR LEEDS UNITED @ESPNPlus



19-year-old Willy Gnonto is a special talent! pic.twitter.com/2EenLdgnzi — ESPN FC (@ESPNFC) January 18, 2023

Все почалося з шедеврального гола Ньйонто вже на 26 секунді зустрічі. 19-річний італієць у стилі кунг-фу з льоту замкнув високу подачу Родріго. До перерви Кардіфф пропустив ще двічі – Родріго додав гол, а Ньонто відзначився дублем. По перерві досягнення італійця повторив Патрік Бемфорд, який також оформив дубль за тайм. Голи Кардіффа під завісу могли зіпсувати настрій лише Іллану Мельє, який не зберіг "кліншит".

У наступному раунді Лідс зустрінеться з переможцем пари Борхем Вуд/Аккрінгтон Стенлі, які також не з'ясували стосунки у першому матчі.

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