Реал Сосьєдад та Лідс досягли принципової згоди щодо трансферу Дієго Льоренте до англійського клубу, повідомляє твіттер басків.

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Про трансфер буде оголошено після того, як захисник пройде медичне обстеження. Зазначимо, що Льоренте є вихованцем мадридського Реала та приєднався до Реал Сосьєдада у 2017 році.

До слова, іспанець провів у складі клубу з Сан-Себастьяна 30 матчів у сезоні 2019/20, записавши до свого активу гол та 2 асисти.

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