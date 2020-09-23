Лідс підсилить склад вихованцем Реала
Захисник Реал Сосьєдада Дієго Льоренте найближчим часом приєднається до команди Марсело Б'єлси.
Реал Сосьєдад та Лідс досягли принципової згоди щодо трансферу Дієго Льоренте до англійського клубу, повідомляє твіттер басків.
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Про трансфер буде оголошено після того, як захисник пройде медичне обстеження. Зазначимо, що Льоренте є вихованцем мадридського Реала та приєднався до Реал Сосьєдада у 2017 році.
До слова, іспанець провів у складі клубу з Сан-Себастьяна 30 матчів у сезоні 2019/20, записавши до свого активу гол та 2 асисти.
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