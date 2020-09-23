Защитник Реал Сосьедад Диего Льоренте в ближайшее время присоединится к команде Марсело Бьелсы.

Реал Сосьедад и Лидс достигли принципиального согласия относительно трансфера Диего Льоренте в английский клуб, сообщает твиттер басков.

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О трансфере будет объявлено после того, как защитник пройдет медицинское обследование. Отметим, что Льоренте является воспитанником мадридского Реала и присоединился к Реал Сосьедаду в 2017 году.

К слову, испанец провел в составе клуба из Сан-Себастьяна 30 матчей в сезоне 2019/20, записав в свой актив гол и 2 ассиста.

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