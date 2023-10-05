Над ісландським футболом вже давно ніхто не сміється. Збірна острів'ян стала чвертьфіналістом Євро-2016 і вийшла на ЧС-2018, та і зараз вона залишається непростим суперником. На ісландських гравців і досі існує попит у європейських лігах (в т.ч. і топових) – втім, клуби з "крижаного острова" не виходили у груповий етап єврокубків до 2023 року.

"Якщо у моїх гравців немає мотивації, нехай знайдуть собі інше заняття": тренер Брейдабліка оцінив шанси в матчі з Зорею

Сьогодні Зоря зіграє з першою ісландською командою, якій вдалося подолати цей бар'єр. Брейдаблік розташований у 35-тисячному передмісті Рейк'явіка, грає на 3-тисячному стадіоні й нині вважається одним із провідних клубів країни. Власне, прорватись у Лігу конференцій вдалося завдяки чемпіонству, яке підопічні 49-річного Оскара Торвальдссона завоювали у минулому році.

Щоправда, Брейдаблік вже віддав цей титул столичному Вікінгуру (чемпіонат тут проходить за системою весна-осінь, залишився 1 тур), однак колектив зберіг місце у зоні єврокубків. Аби прорватись у групу Ліги конференцій, довелося пройти цілих 6 раундів кваліфікації – на цьому шляху ісландці вибили сан-марінський Тре Пенне, чорногорську Будучность та ірландський Шемрок Роверс, який виступав у групі ЛК рік тому.

Далі "вікінги" вилетіли з відбору у ЛЧ та ЛЄ, згорівши Копенгагену та боснійському Зринські. Втім, завдяки перемогам над македонською Стругою команда стала суперником Зорі. То що ж це за Брейдаблік такий?

Прізвища футболістів нічого не скажуть українському вболівальнику. Сумарна вартість гравців Брейдабліка становить 3 мільйони євро, що у п'ять разів дешевше за склад Зорі. Тим не менш, недооцінювати дану банду не слід – понад десяток прізвищ є чинними представниками збірних Ісландії або Фарерських островів, а ще низка виконавців мала такий досвід у минулому.

Про талант місцевої молоді говорять трансфери на вихід за останні три роки. Футболісти Брейдабліка відправились у Аталанту, Дженоа, Копенгаген і Русенборг – ну і в десятки ноунеймових клубів. І все ж, варто відзначити, що ніхто з підопічних Оскара Торвальдссона на груповому етапі єврокубків ще не грав.

У сьогоднішнього суперника Зорі є дуже цікава особливість. Брейдаблік – не найбільш результативний клуб у національній першості (лишень четвертий за цим показником). Тим не менш, дуже часто команда відвантажує суперникам велику кількість голів. Навіть у єврокубках.

Так, у матчі з Маккабі в попередньому турі Ліги конференцій ісландці зазнали поразки, але забили двічі (2:3). З Рейк'явіком наприкінці чемпіонату було проведено дві перестрілки з рахунком 3:4, а чемпіону країни колектив поступився з рахунком 3:5 – втім, потім Брейдаблік взяв реванш (3:1). Виліт від Копенгагена у кваліфікації ЛЧ стався за рахунку 3:6 у матчі-відповіді. І це – результати лишень за останні два місяці.

Словом, Зоря має віднестись до поєдинку проти Брейдабліка з максимальною відповідальністю. Цю команду не можна назвати карликом, хоча за класом і досвідом вона дійсно суттєво поступається луганцям. На щастя, останнім часом підопічні Валерія Кривенцова подають позитивні сигнали щодо своєї бойової готовності.

Перший з них пролунав ще у матчі-відповіді проти Славії, коли "чорно-білі" здобули перемогу – так, з результатом десь пощастило, однак прогрес у грі був помітний неозброєним оком (особливо в обороні). Щоправда, далі сталося фіаско з Металісом 1925, у якому ще й втратили Батагова. Попри цей факт, Зоря розписала заслужену нічию у з Гентом. А це, між іншим, лідер Ліги Жупіле.

Потім прилетіла така ж заслужена поразка від СК Дніпра-1 і прикра нічия з Чорноморцем. Підопічні Валерія Кривенцова продемонстрували досить переконливий футбол у Одесі, створивши низку топ-моментів по перерві й напрацювавши на два очікуваних голи. Що найбільш цікаво, луганці згадали про часи Патріка ван Леувена, повернувшись до його принципів пресингу.

Варто розуміти, що Зоря поки що проходить стадію перебудови й знайомиться з футболом нового тренера – а той змушений адаптовувати свої погляди під реальні можливості. Поки що творчі пошуки Валерія Кривенцова привели команду в доволі цікаву позицію.

З одного боку, вона стає надзвичайно гнучкою. Тренер вже тричі змінював базову схему, не кажучи вже про вимоги у окремих фазах гри. З іншого боку, дуже часті тактичні метання ризикують справити негативний вплив – луганці не мають конкретної ігрової моделі, яку можна відточувати. Можливо, саме ця проблема і призводить до нестабільності підопічних Валерія Кривенцова.

Так чи інакше, Зорі критично важливо перемогти Брейдаблік. Група у "чорно-білих" цілком прохідна – важливо тільки набирати свої очки. При всій повазі до ісландців, наш колектив зобов'язаний привозити з "крижаного острова" перемогу.

Кадрова ситуація

Травмовані: Йоханессен – Батагов, Бутко

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Брейдаблік – Зоря

Брейдаблік: А. Ейнарссон – Людвікссон, Муміновіч, Маргейрссон, Єоман – Гуннлаугссон, Сугірдарссон – Сванторссон, Еййолфссон, Ольсен – Стейндорссон

Зоря: Турбаєвський – Кирюханцев, Жордан, Снурніцин, Вантух – Яцик – Антюх, Мишньов, Волошин, Горбач – Герреро

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Букмекери не бачать явного фаворита у цій зустрічі. Номінально ним є Зоря, однак різниця з коефіцієнтом на перемогу Брейдабліка мізерна. Зрозуміти контори можна – луганці поки йдуть у зоні вильоту УПЛ, не знаючи перемог протягом місяця, а ісландці дали бій Маккабі та багато забивають у своєму чемпіонаті.

Важко сказати, чи вища Зоря за класом, але нічия з Гентом і перемога над Славією – дуже сильний аргумент на користь нашого колективу. Крім того, варто відзначити, що у Європі ісландці поки перемагали лишень рівних собі, а от на серйозні клуби їх не вистачало. Луганці, як не крути, входять до списку серйозних, адже у складі є і латиноамериканські легіонери, і футболісти з досвідом молодіжних Євро, і гравці з виступами за українських грандів.

Зрештою, рівень УПЛ, при всіх наших претензіях, значно вищий за рівень ісландської першості. Саме тому ми поставимо на перемогу Зорі. Ніхто не зрозуміє, якщо підопічні Валерія Кривенцова приїдуть додому без трьох очок.

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