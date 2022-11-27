Универсал Данилу Перейра получил повреждение на тренировке и рискует больше не сыграть на чемпионате мира. Травма выглядела несерьезно, но тщательное обследование обнаружило у представителя ПСЖ три сломанных ребра. Главный тренер португальцев Фернанду Сантуш удивлен таким вердиктом.

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"Это тип травмы, которую никто не может объяснить. Мы не понимаем, как такое могло произойти. Это нормально, такие травмы случаются, но мы не видели, как именно это произошло. Сначала мы не думали, что это очень серьезно. Мы ожидаем, что он еще вернется, но если нет, мы имеем еще трех полузащитников, которые могут его заменить. Нам не нужно драматизировать или плакать по этому поводу. Нам очень грустно. Мы должны думать о нем как о человеке, а не только как об игроке", – приводит слова Сантуша ВВС.

Напомним, Данилу отыграл все 90 минут стартового матча ЧМ против Ганы, который Португалия выиграла 3:2. Далее "селесао" ждут поединки против Уругвая (28 ноября) и Южной Кореи (2 декабря).

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