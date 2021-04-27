Лідер збірної Північної Македонії "порвав" хрести і не зіграє проти України на Євро
10:30 - Читать на русском
Удінезе повідомив невтішні новини щодо нападника Ілії Несторовскі.
Нападнику зробили операцію після розриву хрестоподібних зв'язок коліна, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Орієнтовний термін відновлення – 4-6 місяців. Це означає, що Несторовскі пропустить кінцівку сезону і точно не зіграє на Євро-2020. 31-річний нападник є одним з лідерів збірної Північної Македонії, яка на груповому етапі зустрінеться з Україною.
Додамо, що Несторовскі провів 22 матчі у поточному сезоні, відзначився 2 голами та 2 асистами.
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