Нападающему сделали операцию после разрыва крестообразных связок колена, сообщает официальный сайт клуба.

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Ориентировочный срок восстановления – 4-6 месяцев. Это означает, что Несторовски пропустит концовку сезона и точно не сыграет на Евро-2020. 31-летний нападающий является одним из лидеров сборной Северной Македонии, которая на групповом этапе встретится с Украиной.

Добавим, что Несторовски провел 22 матча в текущем сезоне, отличился 2 голами и 2 ассистами.

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