Бондар втратив шанси зіграти на Євро-2020 – Шахтар повідомив діагноз захисника
Захисник Шахтаря Валерій Бондар повинен готуватися до тривалої реабілітації.
Директор медичного департаменту Шахтаря Дмитро Скібінський повідомив невтішний діагноз для 22-річного оборонця.
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"У матчі з Олександрією Валерій отримав досить серйозну травму – розрив бічної зв'язки колінного суглоба. На даний момент ухвалене рішення про консервативне лікування. Орієнтовний термін відновлення гравця в цьому випадку – близько 3 місяців", – цитує Скібінського офіційний сайт Шахтаря.
Травма ставить хрест на надіях Бондаря потрапити до заявки збірної України на Євро-2020. Раніше така ж доля спіткала форварда "гірників" Жуніора Мораєса.
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