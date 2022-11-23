Захисник Лукас Ернандес зазнав розриву хрестоподібних зв'язок правого коліна у матчі проти Австралії (4:1), інформує прес-служба "Ле Бльо".

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Представник Баварії провів на ЧС-2022 лише 12 хвилині і поступився місцем своєму брату Тео (зіграв потужний матч і навіть оформив асист). Жахлива травма Лукаса означає не лише завершення чемпіонату світу, а й прощання з клубним сезоном. Відновлення від розриву "хрестів" триває щонайменше півроку, тому Баварії слід готуватися до тривалої відсутності захисника.

Травми стали жахіттям збірної Франції ще перед початком чемпіонату світу. "Ле Бльо" давно втратили Н'Голо Канте, Поля Погба, а в останні останні дні перед Мундіалем випали ще й Преснель Кімпембе, Крістофер Нкунку і Карім Бензема. Свій наступний матч команда Дешама проведе 26 листопада проти Данії.

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