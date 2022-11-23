Лидер сборной Франции досрочно вылетел с ЧМ-2022 – наиграл 12 минут и отдал место брату
Сборная Франции продолжает терять ключевых игроков уже непосредственно на Мундиале.
Защитник Лукас Эрнандес потерпел разрыв крестообразных связок правого колена в матче против Австралии (4:1), информирует пресс-служба "Ле Блё".
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Представитель Баварии провел на ЧМ-2022 всего 12 минут и уступил место своему брату Тео (сыграл мощный матч и даже оформил ассист). Ужасная травма Лукаса означает не только завершение чемпионата мира, но и прощание с клубным сезоном. Восстановление от разрыва "крестов" длится минимум полгода, поэтому Баварии следует готовиться к длительному отсутствию защитника.
Травмы стали ужасом сборной Франции еще перед началом чемпионата мира. "Ле Блё" давно потеряли Н'Голо Канте, Поля Погба, а в последние дни перед Мундиалем выпали еще и Преснель Кимпембе, Кристофер Нкунку и Карим Бензема. Свой следующий матч команда Дешама проведет 26 ноября против Дании.
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