Защитник Лукас Эрнандес потерпел разрыв крестообразных связок правого колена в матче против Австралии (4:1), информирует пресс-служба "Ле Блё".

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Представитель Баварии провел на ЧМ-2022 всего 12 минут и уступил место своему брату Тео (сыграл мощный матч и даже оформил ассист). Ужасная травма Лукаса означает не только завершение чемпионата мира, но и прощание с клубным сезоном. Восстановление от разрыва "крестов" длится минимум полгода, поэтому Баварии следует готовиться к длительному отсутствию защитника.

Травмы стали ужасом сборной Франции еще перед началом чемпионата мира. "Ле Блё" давно потеряли Н'Голо Канте, Поля Погба, а в последние дни перед Мундиалем выпали еще и Преснель Кимпембе, Кристофер Нкунку и Карим Бензема. Свой следующий матч команда Дешама проведет 26 ноября против Дании.

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