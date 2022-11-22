Збірна Австралії у матчі 1-го туру групового етапу ЧС-2022 намагалася дати бій Франції, але клас приніс чемпіонам світу перемогу (4:1) – хоча за неї довелося заплатити черговою травмою. Звіт читайте на "Футбол 24"

Збірна Франції починала захист свого титулу чемпіона світу поєдинком проти збірної Австралії. "Соккеруз" у цьому році привезли один із найменш цікавих складів за останні два десятиліття, але зіграти "на розслабоні" підопічні Дідьє Дешама не мали права. По-перше, тому що вони достатньо розчарували власних фанів влітку та у кваліфікації до ЧС-2022, а по друге – у них були шалені проблеми зі складом.

Перед катарським Мундіалем "галльські півні" втратили Бензема, Нкунку, Канте, Погба та Кімпембе, а Варан і Кунде не встигали відновитись до першого матчу. До того ж, останнє тренування пропустив Камавінга. І як тут було не згадати про прокляття чемпіонів – 4 із 5-ти попередніх чемпіонів світу ганьбились на наступному Мундіалі, навіть не виходячи з групи.

Франція – Австралія – 4:1 – відео голів і огляд історичного матчу для Жиру

Перша половина першого тайму змусила повірити, що прокляття досі в силі. Австралія вже на 9-й хвилині шокувала "Ле Бльо" – Лекі прийняв передачу на хід правим флангом, легко прибрав на замаху Люку Ернандеса й вирізав передачу в штрафний на дальню стійку. Її ніхто не перехопив, тож Гудвін спокійно замкнув. 1:0!

На пропущеному голі проблеми чемпіонів світу не завершились. Ернандес у цьому ж епізоді отримав пошкодження й змушений був покинути поле на 13-й хвилині. Важко шкутильгаючи на плечах лікарів, Люка поступився місцем своєму брату.

Тео зайшов у гру феєрично. На 22-й хвилині він змістився в центр на власній половині, потрапив під пресинг і невдало скинув м'яч назад – Дюк підхопив сферу й потужно пробив метрів з 23-х. Повз праву дев'ятку!

Збірна Франції, своєю чергою, нічого цікавого не демонструвала. До 25-ї хвилини в актив "галльських півнів" можна було занести тільки простріл Мбаппе вздовж лінії воротарського, до якого не встиг Грізманн. Підопічні Дідьє Дешама шокували своєю безпомічністю.

Втім, на 27-й хвилині рахунок зрівнявся. Після розіграшу кутового Тео Ернандес виконав подачу з лівого флангу в центр штрафного, а Рабйо, влетівши у цю зону, вколотив м'яч у сітку головою. 1:1!

Забитий гол розбудив французів. Одразу повернулися і швидкість, і демонстрація топ-класу, і класні моменти. Вже на 30-й хвилині виводити "Ле Бльо" уперед мав Жиру, який замикав навіс Грізманна на лінію воротарського (трохи вище воріт!), а на 32-й чемпіони світу вирвались уперед.

Грізманн, Рабйо і Мбаппе спільними зусиллями відібрали м'яч на лівому фланзі. Після цього Адріен отримав пас п'яткою від Кіліана й влетів на лівий край штрафного. Хавбек міг стріляти сам, але покотив під удар Жиру – 2:1! Це був 50-й гол Олів'є за збірну Франції.

Після цього Франція вже не відпускала контроль над ходом зустрічі, хоча нову порцію моментів підопічні Дідьє Дешама провели лишень перед перервою. Так, на 43-й хвилині Мбаппе відкрився під проникний пас Дембеле й п'яткою скинув м'яч під удар Грізманну – Антуан пробив повз ближню стійку. На 45-й же Гріззі асистував Кіліану, виконавши м'який навіс – Мбаппе замикав головою, але теж трішечки не влучив.

Австралія могла покарати за марнотратство на 3-й компенсованій хвилині. Франції відверто пощастило: Гудвін прорвався правим флангом і подав у центр штрафного на Ірвінга, а той спрямував м'яч у дальній кут. Льоріс вже не рятував, однак за чемпіонів світу заступилася штанга! Зрештою, відпочивати команди відправились за рахунку 2:1.

Перший тайм хоч і завершився за домінування "гальських півнів", але відверто насторожував. "Соккеруз" виявились не настільки безнадійними, як очікувалося. Австралійці зберегли вірність своїм традиціям виступів на Мундіалях, за слабенького складу створюючи шалені проблеми іменитим суперникам.

Втім, на другий тайм підопічні Грема Арнольда не з'явились. Замість них вийшли манекени, яких у тренувальному режимі легко оббігали французи. Команда Дідьє Дешама нічого не дозволила біля власних воріт, а от у чужих могла відзначитись вже на 50-й хвилині – це Жиру пробив у падінні з лету, замикаючи крос від Тео. Трохи неточно!

На 61-й хвилині класний обіграш між Жиру й Мбаппе міг завершитись голом останнього, однак постріл Кіліана з близької відстані парирував Раян. Ще за шість хвилин Ернандес влетів на лівий край карного майданчика й викотив пас на лінію під удар Грізманну – Раян вже не рятував, однак на шляху м'яча опинився захисник!

Зрештою, Франція дотиснула Австралію на 68-й хвилині. Чергове вривання Мбаппе завершилось прострілом вздовж воріт, який підхопив Дембеле – покрутившись з м'ячем на краю штрафного, Усман виконав м'який навіс на Кіліана. Той перестрибнув Суттера й пробив головою в дальній кут. Від стійки сфера залетіла у ворота.

На 71-й же хвилині Жиру добив "соккеруз", заодно встановивши історичне досягнення. Мбаппе отримав передачу від Упамекано, переграв Аткінсона та подав вздовж лінії воротарського. Олів'є замкнув ударом повз Раяна, забивши 51-й гол за збірну Франції й наздогнавши її найкращого бомбардира в історії – Тьєррі Анрі.

Підопічні Дідьє Дешама могли й п'ятий гол вколотити, однак Мбаппе запоров вихід віч-на-віч, а Грізманн не зміг прошити Раяна з мінімальної дистанції. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу "гальських півнів" з рахунком 4:1. Франція робить вагому заявку на зняття прокляття чемпіонів світу!

Прокляття чемпіонів світу: містика Мундіалів ХХІ століття, яка загрожує Мбаппе та Ко