Ілля Квасниця висловився про успішні поєдинки української молодіжки U-21 в рамках відбіркового циклу чемпіонату Європи 2025 року.

"З головним завданням – набрати шість очок, ми впоралися. Однак для перемоги над Азербайджаном довелося докласти значно більше зусиль.

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Я б виокремив чудовий мікроклімат в збірній. Це неабияк допомагало в скрутні моменти добиватися зламу й схиляти шальки терезів на свій бік. Втім, ми усвідомлюємо, що зроблено лише пів справи", – цитує Квасницю Sport.ua.

Нагадаємо, завдяки мінімальній перемозі над Азербайджаном молодіжка України зберегла лідерство в групі F, набравши 15 очок із 15 можливих.

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