Илья Квасница высказался об успешных поединках украинской молодежки U-21 в рамках отборочного цикла чемпионата Европы 2025 года.

"С главной задачей – набрать шесть очков, мы справились. Однако для победы над Азербайджаном пришлось приложить гораздо больше усилий.

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Я бы выделил отличный микроклимат в сборной. Это помогало в трудные моменты добиваться излома и склонять чашу весов на свою сторону. Впрочем, мы осознаем, что сделано всего полдела", – цитирует Квасницу Sport.ua.

Напомним, благодаря минимальной победе над Азербайджаном молодежка Украины сохранила лидерство в группе F, набрав 15 очков из 15 возможных.

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