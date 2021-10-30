Метц розписав нічию з Сент-Етьєном в рамках 12-го туру чемпіонату Франції. Героєм зустрічі став Вахбі Хазрі.

Ліга 1, 12 тур

Метц – Сент-Етьєн – 1:1

Голи: Булайя, 9 – Хазрі, 16

Сент-Етьєн міцно засів на дні турнірної таблиці. Матч проти ще одного аутсайдера був чудовою нагодою здобути першу перемогу в сезоні. Зрештою, команда Клода Пюеля зіграла лише внічию. Фанати й далі можуть влаштовувати акції протесту.

ПСЖ видряпав перемогу над чинним чемпіоном і пішов у відрив на вершині таблиці – Мессі замінили одразу по перерві

Щонайменше на один вечір усі біди Сент-Етьєна затьмарив Вахбі Хазрі. Тунісець забив фантастичний гол. Хавбек підібрав м'яч у власному штрафному, трохи пройшов уперед і точно пробив майже із 68-ми метрів. Це рекордна дистанція, відколи Opta аналізує чемпіонат Франції.