Лига 1, 12 тур

Метц – Сент-Этьен – 1:1

Голы: Булайя, 9 – Хазри, 16

Сент-Этьен крепко засел на дне турнирной таблицы. Матч против еще одного аутсайдера был великолепной возможностью одержать первую победу в сезоне. В конце концов команда Клода Пюэля сыграла только вничью. Фанаты и дальше могут устраивать акции протеста.

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По меньшей мере, на один вечер все беды Сент-Этьена затмил Вахби Хазри. Тунисец забил фантастический гол. Хавбек подобрал мяч в собственной штрафной, немного прошел вперед и точно пробил почти с 68 метров. Это рекордная дистанция, с тех пор как Opta анализирует чемпионат Франции.