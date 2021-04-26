Наприкінці першого тайму матчу 23-го туру УПЛ Олександрія заробила право на пенальті – Тете зіграв рукою в карному майданчику, і арбітр після перегляду VAR вказав на позначку.

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Гречишкін досить впевнено пробив у кут, хоча здалось, що м'яч пролетів повз. Насправді ж хавбек своїм могутнім ударом примудрився прошити сітку воріт. Цікаво, що свою ігрову кар'єру Дмитро розпочинав саме у складі Шахтаря.

До слова, цей гол допоміг Олександрії обіграти "гірників" із рахунком 2:0 – другий гол в активі Шастала. Таким чином, підопічні Шарана вперше обіграли Шахтар на своєму полі та залишились на сьомій сходинці з 29 пунктами в активі.

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