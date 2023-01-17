"Він вже ледь не виходить на поле з виглядом невдахи. Де Кетеларе метушливий і переляканий. Однак категоричних пвисновків поки краще не робити: іноземцям завжди потрібен час. Зараз очевидно, що він страждає.

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Чому Леау і Шкріняр не продовжують контракти з Міланом та Інтером? Жадібність не робить людину благородною, і це стосується обох. Якщо ти успішний у футболі, то апріорі багато заробляєш. Хотіти ще більше грошей – це помилка. Краще зберегти любов народу та залишатися там, де ти є", – наводить слова Саккі Milan Reports.

Нагадаємо, влітку Мілан був змушений заплатити 32 млн євро, щоб переконати Брюгге відпустити Де Кетеларе. Статистика атакувального хавбека у футболці "россонері" поки не вражає – 21 матч, жодного гола і всього один асист.

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