Рафа Маркес може замінити Хаві на посаді наставника Барселони. Керівництво "синьо-гранатових" має претензії до роботи іспанця.

Деякі іспанські ЗМІ активно заявляють про проблеми в роздягальні Барселони – низка футболістів хоче відставки Хаві з посади наставника "синьо-гранатових". Чутки про невдоволення футболістів почали ширитися після поразки Барселони від донецького Шахтаря.

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Як повідомляє іспанський інсайдер Хосе Альварес в етері El Chiringuito TV, керівництво каталонців розглядає кандидатуру Рафи Маркеса, який може замінити Хаві на посаді коуча основної команди Барселони – нині легендарний мексиканець працює з резервною командою "синьо-гранатових".

"Щоб залишитися у Барселоні Хаві має досягти щонайменше двох цілей: дійти до чвертьфіналу Ліги чемпіонів і до останнього боротися за "золото" Ла Ліги. Керівництву дуже подобається робота Рафи Маркеса. Він знає структуру клубу", – заявив Альварес.

Нагадаємо, Рафа Маркес виступав за Барселону у 2003-2010 роках, після чого перебрався у МЛС.

Нині Барселона посідає третю сходинку турнірної таблиці Ла Ліги. Каталонці поступаються лідерством мадридському Реалу і Жироні, за яку виступають Віктор Циганков і Артем Довбик. У Лізі чемпіонів підопічні Хаві йдуть першими в своїй групі, але в матчі 4-го туру програли Шахтарю.

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