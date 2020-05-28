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Лідер австрійської Бундесліги покараний за порушення карантину – мінус 12 очок і грошовий штраф

19:24 295 Читать на русском
Лідер австрійської Бундесліги покараний за порушення карантину – мінус 12 очок і грошовий штраф
Гравці ЛАСКа / Getty Images

Керівництво Бундесліги оголосило рішення у справі порушення ЛАСКом правил безпеки в умовах пандемії.

Лідер австрійського чемпіонату позбувся 12 зароблених очок у регулярній частині, а також сплатить штраф у розмірі 75 тисяч євро, інформує Kurier.

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ЛАСК розпочав підготовку до сезону раніше за інші команди, коли жорсткий карантин ще був чинним. Такі дії обурили конкурентів, які відразу написали спільну скаргу. Лідеру першості загрожував виліт, однак остаточне покарання все ж було м'якшим.

У регулярній частині ЛАСК втратить 12 з 54 своїх очок і опуститься на друге місце, пропустивши вперед Зальцбург. "Чорно-білим" пощастило ще більше, оскільки після паузи якраз розпочнеться другий етап, а зароблені пункти поділять на два. Таким чином відставання ЛАСКа від "биків" скоротиться з шести до трьох очок.

Епоха, коли ЛЧ була турніром чемпіонів, Зідан підіймав Ювентус, а Мілан впав у яму до приходу Шевченка

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