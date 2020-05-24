Окампос і ще 3 зірки Севільї нахабно порушили карантин і чекають на покарання

Провідні гравці іспанської Севільї нажили неабияких проблем через зневажливе ставлення до карантинних обмежень в умовах пандемії коронавірусу.

Четверо виконавців нервіонців разом із друзями влаштували вечірку. Тепер їм загрожує не тільки покарання від клубу, а й санкції з боку органів охорони здоров'я, повідомляє Marca.

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В епіцентрі скандалу опинилися Лукас Окампос, Франко Васкес, Люк де Йонг і Евер Банега. Дружина останнього поділилася світлиною веселої компанії в Instagram, а потім поспіхом видалила фото. Гравці Севільї порушили медичний протокол, виконання якого дозволить іспанським командам відновити чемпіонат. Конкретики щодо санкцій проти підопічних Хулена Лопетегі наразі немає.

Нагадаємо, керівництво Прімери разом з іспанським урядом вирішили відновити першість з 8 червня. Після 27-ми турів чемпіонату Іспанії лідером перегонів є Барселона, яка випереджає Реал на 2 очки.

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