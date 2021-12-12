Левченко порадив Довбику європейський чемпіонат для продовження кар'єри – з топ-лігою варто зачекати
09:20 - Читать на русском
Колишній хавбек збірної України Євген Левченко бачить для нападника СК Дніпро-1 Артема Довбика повторення шляху Романа Яремчука.
"Радий, що Довбик так сильно прогресує! Форвард повинен багато забивати, що він і робить.
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Думаю, що ідеальний крок у його футбольному розвитку був би, наприклад, перехід у чемпіонат Бельгії. І потім у складніший чемпіонат. Сподіваюся, його агенти, друзі, і він сам це розуміють", – написав Левченко у Twitter.
Нагадаємо, що Довбик впевнено очолює перегони бомбардирів УПЛ – в активі форварда СК Дніпро-1 14 голів та 5 асистів у 17 матчах.
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