Левченко посоветовал Довбику европейский чемпионат для продолжения карьеры – с топ-лигой стоит подождать
09:20 - Читати українською
Бывший хавбек сборной Украины Евгений Левченко видит для нападающего СК Днепр-1 Артема Довбика повторение пути Романа Яремчука.
"Рад, что Довбик так здорово прогрессирует! Форвард должен много забивать, что он и делает.
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Думаю, что идеальный шаг в его футбольном развитии был бы, например, переход в чемпионат Бельгии. И потом в более сложный чемпионат. Надеюсь, его агенты, друзья, и он сам это понимают", – написал Левченко в Twitter.
Напомним, что Довбик уверенно возглавляет гонку бомбардиров УПЛ – в активе форварда СК Днепр-1 14 голов и 5 ассистов в 17 матчах.
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