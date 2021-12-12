"Рад, что Довбик так здорово прогрессирует! Форвард должен много забивать, что он и делает.

Довбик находится на радарах трех клубов Серии А, – СМИ

Думаю, что идеальный шаг в его футбольном развитии был бы, например, переход в чемпионат Бельгии. И потом в более сложный чемпионат. Надеюсь, его агенты, друзья, и он сам это понимают", – написал Левченко в Twitter.

Напомним, что Довбик уверенно возглавляет гонку бомбардиров УПЛ – в активе форварда СК Днепр-1 14 голов и 5 ассистов в 17 матчах.

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