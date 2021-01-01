"Яким я бачу вердикт Спортивного арбітражного суду в Лозанні? Це настільки складна тема. Але я буду вражений, якщо суд ухвалить рішення не на нашу користь, точніше, не на користь спортивного принципу.

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Можливо, я не бачу повної картини, але я перелопатив інтернет, і, виходячи з тієї інформації, яка є там, правильним рішенням було б зіграти цей поєдинок", – сказав Левченко у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, завершальний поєдинок "синьо-жовтих" у Лізі націй проти Швейцарії так і не відбувся через рішення місцевого лікаря – у збірній України було кілька випадків інфікування COVID-19. За це 25 листопада Україні присудили технічну поразку. Як наслідок, збірна вилетіла з найвищого дивізіону Ліги націй (А), посівши останню сходинку у групі зі Швейцарією, Німеччиною та Іспанією. У наступному сезоні "синьо-жовті" виступатимуть у дивізіоні В.

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