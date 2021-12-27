"На цю тему важко міркувати, коли не знаєш всіх нюансів. Ми знаємо цю історію лише поверхово. Але як би там не було, хочеться, щоб будь-яка суперечка вирішувалася на футбольному полі. Я хочу, щоб поєдинок було зіграно.

Бєлік спрогнозував, хто з футболістів найближчим часом може розраховувати на виклик у збірну України

Проте я розумію, що в Європі все за правилами. Я не вірю в махінації швейцарців, мовляв, вони не хотіли зіграти. Може, і ми були не бездоганні. Не думаю, що Україну вважають другорядною державою і УЄФА виносить вердикт, вигідний лише з комерційної точки зору", – сказав Бєлік у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, що завершальний поєдинок "синьо-жовтих" у Лізі націй проти Швейцарії так і не відбувся через рішення місцевого лікаря – у збірній України було кілька випадків інфікування COVID-19. За це 25 листопада Україні присудили технічну поразку. Як наслідок, збірна вилетіла з найвищого дивізіону Ліги націй (А), посівши останню сходинку у групі зі Швейцарією, Німеччиною та Іспанією. У наступному сезоні "синьо-жовті" виступатимуть у дивізіоні В.

"Хай тішаться сц*куни!": Лізі націй – бойкот, Швейцарії та УЄФА – ганьба, або Істерика після 0:3 для збірної України