"Не вірю в махінації швейцарців": Бєлік – про технічну поразку збірної України у Лізі націй
Колишній форвард збірної України Олексій Бєлік прокоментував рішення УЄФА щодо скандального матчу проти Швейцарії.
"На цю тему важко міркувати, коли не знаєш всіх нюансів. Ми знаємо цю історію лише поверхово. Але як би там не було, хочеться, щоб будь-яка суперечка вирішувалася на футбольному полі. Я хочу, щоб поєдинок було зіграно.
Бєлік спрогнозував, хто з футболістів найближчим часом може розраховувати на виклик у збірну України
Проте я розумію, що в Європі все за правилами. Я не вірю в махінації швейцарців, мовляв, вони не хотіли зіграти. Може, і ми були не бездоганні. Не думаю, що Україну вважають другорядною державою і УЄФА виносить вердикт, вигідний лише з комерційної точки зору", – сказав Бєлік у коментарі виданню Zbirna.com.
Нагадаємо, що завершальний поєдинок "синьо-жовтих" у Лізі націй проти Швейцарії так і не відбувся через рішення місцевого лікаря – у збірній України було кілька випадків інфікування COVID-19. За це 25 листопада Україні присудили технічну поразку. Як наслідок, збірна вилетіла з найвищого дивізіону Ліги націй (А), посівши останню сходинку у групі зі Швейцарією, Німеччиною та Іспанією. У наступному сезоні "синьо-жовті" виступатимуть у дивізіоні В.
"Хай тішаться сц*куни!": Лізі націй – бойкот, Швейцарії та УЄФА – ганьба, або Істерика після 0:3 для збірної України