"Каким я вижу вердикт Спортивного арбитражного суда в Лозанне? Это настолько сложная тема. Но я буду поражен, если суд примет решение не в нашу пользу, точнее, не в пользу спортивного принципа.

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Возможно, я не вижу полной картины, но я перелопатил интернет, и, исходя из той информации, которая есть там, правильным решением было бы сыграть этот поединок", – сказал Левченко в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, заключительный поединок "сине-желтых" в Лиге наций против Швейцарии так и не состоялся из-за решения местного врача – у сборной Украины было несколько случаев инфицирования COVID-19. За это 25 ноября Украине присудили техническое поражение. Как следствие, сборная вылетела из высшего дивизиона Лиги наций (А), заняв последнее место в группе со Швейцарией, Германией и Испанией. В следующем сезоне "сине-желтые" будут выступать в дивизионе В.

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