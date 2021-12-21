"Для Віталія перехід в Евертон – це величезний плюс, бо починається просування кар'єрними сходами. Для збірної України трансфер Миколенка також великий плюс, оскільки ще один наш футболіст переходить у сильніший чемпіонат.

Миколенко був близький до переходу в Манчестер Юнайтед, – Liverpool Echo

На мою думку, Миколенко переріс чемпіонат України кілька років тому. Звідси й низка помилок, яких Віталій припускався у матчі Динамо з Вільяреалом, або у грі збірних України та Фінляндії. Тому йому якнайшвидше треба переходити в новий чемпіонат, адаптуватися, розвиватися та продовжувати грати на найвищому рівні.

До того ж є приклади і Зінченка, і Ярмоленка, які не завжди грають за свої команди, але приносять величезну користь нашій збірній", – сказав Левченко для ТК Футбол.

За інформацією ЗМІ, Евертон заплатить Динамо за Миколенка близько 23 млн євро.

Миколенко в Евертоні: Динамо на шляху до втраченої величі, а гравець потрапляє у маховик з ризиком провалу