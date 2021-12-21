"Для Виталия переход в Эвертон – это огромный плюс, потому что начинается продвижение по карьерной лестнице. Для сборной Украины трансфер Миколенко также большой плюс, поскольку еще один наш футболист переходит в более сильный чемпионат.

Миколенко был близок к переходу в Манчестер Юнайтед, – Liverpool Echo

На мой взгляд, Миколенко перерос чемпионат Украины несколько лет назад. Отсюда и ряд ошибок, которые Виталий допускал в матче Динамо с Вильярреалом, или в игре сборных Украины и Финляндии. Поэтому ему как можно быстрее нужно переходить в новый чемпионат, адаптироваться, развиваться и продолжать играть на самом высоком уровне.

К тому же, есть примеры и Зинченко, и Ярмоленко, которые не всегда играют за свои команды, но приносят огромную пользу нашей сборной", – сказал Левченко для ТК Футбол.

По информации СМИ, Эвертон заплатит Динамо за Миколенко около 23 млн. евро.

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