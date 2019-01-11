Леванте – Барселона – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Леванте переміг Барселону у першому матчі 1/8 фіналу Кубка Іспанії. Дивіться відео голів та огляд матчу Леванте – Барселона.

Кубок Іспанії 2018/2019, 1/8 фіналу, 1-й матч

Леванте – Барселона – 2:1

Голи: Кабако, 4, Майораль, 18 – Коутінью, 85 (пен)

Леванте шокував Барселону двома швидкими голами – вже у стартові 18 хвилин господарі відзначились двічі. Забивали Кабако та Борха Майораль.

Леванте переміг Барселону в першому матчі 1/8 фіналу Кубка Іспанії

Лише під завісу поєдинку Барселона забила такий важливий гол. Філіппе Коутінью реалізував пенальті та зберіг для "блаугранас" непогані шанси на вихід у чвертьфінал.

Матч-відповідь пройде 17 січня на Камп Ноу.