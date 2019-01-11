toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ ЄВГЕН СЕЛЕЗНЬОВ

Леванте – Барселона – 2:1 – відео голів та огляд матчу

00:31 136 Читать на русском
Леванте – Барселона – 2:1 – відео голів та огляд матчу
Леванте – Барселона – відео голів та огляд матчу

Леванте переміг Барселону у першому матчі 1/8 фіналу Кубка Іспанії. Дивіться відео голів та огляд матчу Леванте – Барселона.

Кубок Іспанії 2018/2019, 1/8 фіналу, 1-й матч

Леванте – Барселона – 2:1

Голи: Кабако, 4, Майораль, 18 – Коутінью, 85 (пен)

Леванте шокував Барселону двома швидкими голами – вже у стартові 18 хвилин господарі відзначились двічі. Забивали Кабако та Борха Майораль.

Леванте переміг Барселону в першому матчі 1/8 фіналу Кубка Іспанії

Лише під завісу поєдинку Барселона забила такий важливий гол. Філіппе Коутінью реалізував пенальті та зберіг для "блаугранас" непогані шанси на вихід у чвертьфінал.

Матч-відповідь пройде 17 січня на Камп Ноу.

Кубок Іспанії1/8 фіналу, перші матчі

Леванте - Барселона: Четвер 10 січня 2019

Леванте
Матч завершено
2 : 1
Барселона
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Кубок Іспанії Кубок Іспанії 2018/19 Іспанія Барселона Барселона Відеоновини Леванте Леванте Леванте - Барселона
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
20
год
:
36
хв
Ліон
21:45
Реймс
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук