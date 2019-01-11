Леванте – Барселона – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Світ — 10 січ 150
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Динамо Брест отримало трансферний бан – повернення Мілевського під загрозою
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Кубок Іспанії: Севілья на виїзді здолала Атлетік, Бетіс та Реал Сосьєдад зіграли внічиюІспанія — 10 січ 53
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Поліція Лас-Вегаса видала ордер на отримання ДНК Роналду у справі щодо згвалтуванняІталія — 10 січ 625
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Шахтар – Айнтрахт: УЄФА виніс рішення щодо присутності фанатів гостей на матчі Ліги ЄвропиЛіга Європи — 10 січ 718
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"Акула намочила порох": чому Малазі та Бланко Лещуку потрібен кілер Селезньов, "як бальзам на душу" – реакція з ІспаніїІспанія — 10 січ 2284
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