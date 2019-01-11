Леванте переміг Барселону в першому матчі 1/8 фіналу Кубка Іспанії

Леванте в рамках Кубка Іспанії здобув перемогу над Барселоною завдяки голам Кабако та Майораля.

Кубок Іспанії 2018/2019, 1/8 фіналу, 1-й матч

Леванте – Барселона – 2:1

Голи: Кабако, 4, Майораль, 18 – Коутінью, 85 (пен)

Ернесто Вальверде випустив на поле резервний склад, а з гравців основи були тільки Відаль, Бускетс та Дембеле, а також Коутінью, який у цьому сезоні більше виходить на заміну. Леванте скористався цим бонусом та розпочав з традиційного стартового натиску, реалізувавши перший же момент – це Кабако на 4-й хвилині замкнув навіс Рочіни ударом головою. На цьому "жаби" не зупинились: на 7-й та 12-й Сілессен парирував постріли Боатенга та Коке з меж карного майданчика, а на 18-й комбінація за участю Боатенга та Майораля завершилася голом останнього з правого краю штрафного у лівий нижній кут – 2:0.

Леванте – Барселона – 2:1 – відео голів та огляд матчу

На 21-й хвилині Барса могла забити після виходу Малкома, який вирвався практично віч-на-віч, але вдало зіграв голкіпер Айтор. Після цього гра перейшла у позиційну фазу, в якій було багато напівмоментів, прострілів, фолів, жовтих карток, але не гостроти. Каталонці тримали м'яч, але суттєвої переваги над господарями "блаугранас" добитися не вдалося.

У першій половині другого тайму Леванте мав шанс довести справу до розгрому. На 47-й та 54-й хвилинах Сілессену довелося вступати в гру після ударів Рочіни та Майораля, а на 64-й ще й рятувати після виходу Борхи один на один. Крім того, довелося гасити невеличку пожежу після дальнього пострілу Сімона, який Яспер відбив перед собою – Боатенгу для добивання не вистачило буквально півсекунди. У Барселони за цей час можна було згадати хіба що удар Коутінью з-за меж карного майданчика у напрямі дальньої дев'ятки, але він пройшов досить високо.

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Друга половина тайму пройшла так само, як і перед перервою – Барса тримала м'яч, Леванте контратакував, але моментів не було в жодного з футболістів. Не можна сказати, що перевага гостей була відчутною, але поступово їх тиск збільшувався. Кілька разів у штрафний без удару вривався Дембеле, а на 82-й він головою замкнув подачу з лівого флангу – Айтор взяв м'яч. Зрештою, на 84-й хвилині все завершилось фолом Сімона проти Деніса Суареса у власному карному майданчику та пенальті, який впевнено реалізував Коутінью – 2:1. Після цього каталонці влаштували щось схоже на осаду воріт суперника, однак зрівняти рахунок "блаугранас" так і не вдалося.

Тепер Барселоні потрібно доводити своє право на чвертьфінал у матчі-відповіді, який відбудеться 17 січня.