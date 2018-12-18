Лестер – Манчестер Сіті: Зінченко потрапив у стартовий склад на матч 1/4 фіналу Кубка ліги

Клод Пюель та Хосеп Гвардіола назвали стартові склади на матч Кубка Англійської ліги між Лестером та Манчестер Сіті. У цій новині знаходяться стартові склади та лінк на текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Матч Лестер Сіті – Манчестер Сіті розпочнеться о 21:45 за київським часом. Текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24"

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Олександр Зінченко вийде у стартовому складі "містян". Цей матч стане третім для українця у поточному розіграші Кубка ліги. Також Зінченко зіграв 2 поєдинки в АПЛ та 3 в Лізі чемпіонів.

Стартові склади команд:

Лестер:

Ворд – Сімпсон, Союнчю, Магуайр, Фукс – Чаудхері, Іборра, Н'Діді – Грей, Геззаль, Іхеаначо.

Манчестер Сіті:

Муріч – Вокер, Стоунз, Отаменді, Зінченко – Гарсія, де Брюйне, Фоден – Діас, Марез, Агуеро

Манчестер Сіті планує придбати Зінченку конкурента – він коштує 50 млн фунтів і грає за збірну Англії