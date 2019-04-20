Лестер врятував нічию з Вест Хемом, Брайтон відібрав очки у Вулверхемптона: 35-й тур АПЛ, матчі суботи

В рамках 35-го туру англійської першості не обійшлося без сенсацій.

Чемпіонат Англії 2018/2019, 35-й тур

Вест Хем – Лестер Сіті – 2:2

Голи: Антоніо, 37, Перес, 82 – Варді, 67, Барнс, 90+2

Борнмут – Фулхем – 0:1

Голи: Мітровіч, 53 (пен)

Вулверхемптон – Брайтон – 0:0

Хаддерсфілд – Уотфорд – 1:2

Голи: Грант, 90+3 – Деулофеу, 5, 80

Вест Хем провів непростий домашній матч проти Лестера. У першому таймі лондонці виглядали активніше та гостріше, завдавши двічі більше ударів по воротах. Тиск приніс результат на 37-й хвилині, коли Антоніо вдалося замкнути подачу Нобла – 1:0. В середині другого тайму Варді з передачі Чілвелла пробив у ближній кут і зрівняв рахунок. Він тримався незмінним до 82-ї хвилини, поки Педро Об'янг не вирішив пробити з-за меж штрафного; м'яч влучив у стійку, а Перес добив – 2:1. "Лиси" у відповідь забили на 90-й, але цей гол скасували; тим не менш, на 90+2 Барнсу вдалося замкнути передачу Тілеманса та врятувати – 2:2.

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Борнмут у рідних стінах несподівано поступився Фулхему. Перший тайм проходив під повним контролем "вишневих", але на старті другого лондонці заробили пенальті – це Сімпсон необачно зіграв біля власних воріт. Александр Мітровіч підійшов до точки та впевнено реалізував "одинадцятиметровий", після чого Фулхем закрився та довів матч до мінімальної перемоги.

Уотфорд приїхав у гості до Хаддерсфілда й вже на 5-й хвилині відкрив рахунок завдяки обрізці господарів на власній половині поля. Команда Хаві Грасії одразу ж провела контратаку, яку ударом з меж карного майданчика завершив Деулофеу – м'яч рикошетом від стійки влетів у ворота. У другому таймі Жерар оформив дубль, знявши усі питання щодо переможця зустрічі. Хаддерсфілд зумів лише забити гол престижу в компенсований час.

У матчі між Вулверхемптоном та Брайтоном була зафіксована досить несподівана нічия. Голами відзначитись так ніхто і не зміг, хоча лише один Дієго Жота двічі пробивав у каркас воріт. Загальний рахунок 0:0 дуже нашкодив євроамбіціям "вовків".

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