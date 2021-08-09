Нападник берлінської Герти Матеус Кунья може піти на підвищення після успішних виступів у складі збірної Бразилії на Олімпійських іграх у Токіо.

Форвард потрапив на радари Лідса та Аталанти, повідомляє Star.

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Після тріумфу Куньї на Олімпіаді-2020 Герта оновила цінник на форварда. Тепер берлінці прагнуть отримати за нього 29,5 млн євро. "Стара дама" у січні 2020-го заплатила за бразильця 18 млн у євровалюті РБ Лейпциг.

У сезоні 2020/21 Матеус Кунья провів 28 матчів у всіх турнірах, у яких забив 8 м'ячів і віддав 8 результативних передач. На Олімпійських іграх він зіграв 5 поєдинків (3 голи, 1 асист).

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