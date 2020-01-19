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Лестер на виїзді несподівано поступився Бернлі і втратив можливість наздогнати Манчестер Сіті

17:56 78 Читать на русском
Лестер на виїзді несподівано поступився Бернлі і втратив можливість наздогнати Манчестер Сіті
Бернлі – Лестер – 2:1 / Premierleague.com

У неділю, в рамках 23-го туру, Бернлі на власному полі здолав Лестер. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

56’ Кріс Вуд
80’ Ешлі Вествуд
 
Харві Барнс 33’
33’ Харві Барнс
56’ Кріс Вуд
80’ Ешлі Вествуд

Недільний вечір в Англії відкривав матч на стадіоні Терф Мур у Бернлі. Господарі сприймали домашній поєдинок проти одного з лідерів АПЛ як хорошу нагоду здобути бодай нічию. Натомість "лиси" прагнули скористатись вчорашньою осічкою Манчестер Сіті і, у разі перемоги, наздогнати команду Зінченка за набраними очками.

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Команди розпочали доволі впевнено: господарі нічим не поступались супернику, однак у другій половині першого тайму пропустили. Харві Барнс скористався помилкою суперника у середині поля, підхопив м’яч і протягнувши його до центру штрафного майданчика пробив повз воротаря.

Одразу по перерві чудову нагоду збільшити рахунок втратив Деніс Прат, якому не вдалось переграти голкіпера господарів Ніка Поупа. Натомість забили "бордові": після подачі з кутового захисники незграбно зіграли у своєму штрафному майданчику і Кріс Вуд, підхопивши круглого, зрівняв рахунок.

На 67-й хвилині Лестер здобув право на пенальті – Бен Мі порушив правила у власному штрафному майданчику. До одинадцятиметрової позначки підійшов Джеймі Варді і... не зміг переграти Поупа, який вгадав напрямок польоту м’яча.

А далі спрацювало правило "не забиваєш ти – забивають тобі": Ешлі Вествуд скористався помилкою захисників, які після прострілу суперника не змогли вибити м’яч подалі, і увігнав круглого у лівий кут воріт.

Поразка не дозволила Лестеру зрівнятись за очками з Манчестер Сіті, натомість Бернлі набрав 27 очок і піднявся на чотирнадцяту сходинку.

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Англія Лестер Сіті Лестер Сіті Бернлі Бернлі Бернлі - Лестер Сіті
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