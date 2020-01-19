Лестер на виїзді несподівано поступився Бернлі і втратив можливість наздогнати Манчестер Сіті

У неділю, в рамках 23-го туру, Бернлі на власному полі здолав Лестер. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Недільний вечір в Англії відкривав матч на стадіоні Терф Мур у Бернлі. Господарі сприймали домашній поєдинок проти одного з лідерів АПЛ як хорошу нагоду здобути бодай нічию. Натомість "лиси" прагнули скористатись вчорашньою осічкою Манчестер Сіті і, у разі перемоги, наздогнати команду Зінченка за набраними очками.

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Команди розпочали доволі впевнено: господарі нічим не поступались супернику, однак у другій половині першого тайму пропустили. Харві Барнс скористався помилкою суперника у середині поля, підхопив м’яч і протягнувши його до центру штрафного майданчика пробив повз воротаря.

Одразу по перерві чудову нагоду збільшити рахунок втратив Деніс Прат, якому не вдалось переграти голкіпера господарів Ніка Поупа. Натомість забили "бордові": після подачі з кутового захисники незграбно зіграли у своєму штрафному майданчику і Кріс Вуд, підхопивши круглого, зрівняв рахунок.

На 67-й хвилині Лестер здобув право на пенальті – Бен Мі порушив правила у власному штрафному майданчику. До одинадцятиметрової позначки підійшов Джеймі Варді і... не зміг переграти Поупа, який вгадав напрямок польоту м’яча.

А далі спрацювало правило "не забиваєш ти – забивають тобі": Ешлі Вествуд скористався помилкою захисників, які після прострілу суперника не змогли вибити м’яч подалі, і увігнав круглого у лівий кут воріт.

Поразка не дозволила Лестеру зрівнятись за очками з Манчестер Сіті, натомість Бернлі набрав 27 очок і піднявся на чотирнадцяту сходинку.

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