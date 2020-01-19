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Лестер на выезде неожиданно уступил Бернли и упустил возможность догнать Манчестер Сити

18:03 38 Читати українською
Лестер на выезде неожиданно уступил Бернли и упустил возможность догнать Манчестер Сити
Бернли – Лестер – 2:1 / Premierleague.com

В воскресенье, в рамках 23-го тура, Бернли на своем поле одолел Лестер. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

56’ Крис Вуд
80’ Эшли Вествуд
 
Харви Барнс 33’
33’ Харви Барнс
56’ Крис Вуд
80’ Эшли Вествуд

Воскресный вечер в Англии открывал матч на стадионе Терф Мур в Бернли. Хозяева воспринимали домашний поединок против одного из лидеров АПЛ как хорошую возможность сыграть хотя бы в ничью. А "лисы" стремились воспользоваться вчерашней осечкой Манчестер Сити и, в случае победы, догнать команду Зинченко по набранным очкам.

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Команды начали довольно уверенно: хозяева ничем не уступали сопернику, однако во второй половине первого тайма пропустили. Харви Барнс воспользовался ошибкой соперника в середине поля, подхватил мяч и протянув его в центр штрафной пробил мимо вратаря.

Сразу после перерыва прекрасную возможность увеличить счет упустил Денис Прат, которому не удалось переиграть голкипера хозяев Ника Поупа. Зато забили "бордовые": после подачи с углового защитники неуклюже сыграли в своей штрафной площадке и Крис Вуд, подхватив круглого, сравнял счет.

На 67-й минуте Лестер получил право на пенальти – Бен Ми нарушил правила в своей штрафной. К одиннадцатиметровой отметке подошел Джейми Варди и... не смог переиграть Поупа, который угадал направление полета мяча.

А дальше сработало правило "не забиваешь ты – забивают тебе": Эшли Вествуд воспользовался ошибкой защитников, не сумевших после прострела соперника выбить мяч подальше, и вогнал круглого в левый угол ворот.

Поражение не позволило Лестеру сравниться по очкам с Манчестер Сити, зато Бернли набрал 27 очков и поднялся на четырнадцатую строчку.

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Англия Лестер Сити Лестер Сити Бернли Бернли Бернли - Лестер Сити
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