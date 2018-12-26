Лестер – Манчестер Сіті: стартові склади команд, Зінченко розпочне матч у запасі

В матчі 19 туру АПЛ Лестер приймає чемпіона Англії Манчестер Сіті. Наставники команд вже визначились зі стартовими складами на поєдинок. Українець Олександр Зінченко розпочне поєдинок на лаві для запасних.

Матч Лестер – Манчестер Сіті розпочнеться о 17:00. Після 18 турів господарі набрали 25 очок та посідають 9 позицію в чемпіонаті. Підопічні Хосепа Гвардіоли наразі на 2 місці, набравши 44 очки. У лідера Ліверпуля на 4 більше.

Олександр Зінченко розпочне матч на лаві запасних. До слова, нещодавно ці команди зустрічались в Кубку англійської ліги. Тоді саме влучний удар українця в серії післяматчевих пенальті вивів "містян" в наступний раунд.

Лестер – Манчестер Сіті: стартові склади команд:

Лестер: Шмейхель, – Рікардо, Морган, Макгуайр, Чілвел, – Менді, Ндіді, Олбрайтон, Меддісон, – Варді;

Запасні: Уорд, Сімпсон, Іборра, Гезаль, Еванс, Оказакі.

Манчестер Сіті: Едерсон, – Даніло, Стоунз, Ляпорт, Делф, – Гюндоган, де Брюйне, Сане, Бернарду Сілва, Стерлінг, – Агуеро;

Запасні: Муріч, Вокер, Д. Сільва, Марез, Отаменді, Зінченко, Фоден.